Elles affrontent ce week-end les États-Unis, une équipe en reconstruction.

Plus de 6 mois après leur dernière rencontre officielle (le 04/11/20 et une défaite 0-4 contre les Pays-Bas), les Red Panthers s’apprêtent à reprendre le collier lors de la Pro League ce week-end. Depuis ce dernier match, de l’eau a coulé sous les ponts. Raoul Erhen, l’entraîneur en poste depuis un an et demi, a emmené l’équipe en stage en Espagne en décembre et ensuite en Allemagne avec des résultats favorables.