Ce week-end du Grand Final est placé également sous le signe du ranking FIH. En effet, comme attendu, la fédération internationale a actualisé samedi soir le classement féminin à la suite du derrnier match de Pro League qui a vu la victoire des Pays-Bas contre l'Australie. Pour les Red Panthers, l'aventure s'était achevée par une défaite contre l'Argentine il y a une semaine. Ce revers n'avait pas prété à conséquence vu que, dans un même temps, la Nouvelle-Zélande s'était inclinée en Grande-Bretagne.

Ainsi, les Reds ont empoché les 575 points promis à la 5e place c'est-à-dire 25 points de plus qu'une 6e place. Or, la parution du nouveau classement montre que ces 25 points font une grande différence ! En effet, avec 1445 points, elle passe devant l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis. Elles font symboliquement leur entrée dans le Top 10 ce qui n'est qu'une récompense méritée au vu de leur campagne de Pro League. Entre leur 9e place et la 11e, il n'y a que 24 points d'écart soit la différence entre les 5 et 6e places en Pro League.

Au nouveau classement, les Red Panthers enregistrent la plus belle progression des équipes du Top 35. On remarque la régression de l'Angleterre au détriment de l'Australie et de l'Argentine.

Si la nouvelle est excellente du côté belge, elle ne signifie pas encore que le plus dur est fait. En effet, la FIH publiera encore un classement au lendemain des compétitions continentales, en septembre. C'est ce classement qui sera capital par rapport au double match qualificatif pour les Jeux olympiques. Il reste donc aux Panthers à faire une belle campagne européenne à Wilrijk - c'est-à-dire passer en demi-finale (battre l'Espagne en phase de poule) - pour être certaine de garder ce ranking favorable. Elles joueraient alors leurs deux matches à la maison.

Ce soir, la FIH publiera le classement messieurs avec, comme vous le savez, la première place en jeu entre la Belgique et l'Australie.





Classement féminin

1. Pays-Bas 2578 points (=)

2. Australie 2070 (+1)

3. Argentine 1938 (+1)

4. Grande-Bretagne 1861 (-2)

5. Allemagne 1793 (=)

6. Nouvelle-Zélande 1863 (=)

7. Espagne 1613 (=)

8. Irlande du Nord 1480 (=)

9. BELGIQUE 1445 (+4)

10. Inde 1443 (-1)

11. Chine 1421 (-1)

12. Corée du Sud 1380 (-1)

13. USA 1223 (-1)

14. Japon 1185 (=)

15. Chili 1085 (+1)