Les Belges auront comme objectif de poursuivre leur progression après les résultats encourageants enregistrés récemment et de mesurer le chemin accompli au contact des meilleures nations. Un an et demi après avoir manqué de justesse la qualification pour les Jeux, c'est avec un groupe fortement rajeuni et qui a entre-temps changé de staff que les Red Panthers se présenteront à l'Euro.

"C'est un mix d'expérience et de très jeunes talents, une équipe avec énormément de vitesse, de la créativité, et c'est ce que nous voulons montrer au monde extérieur lors de ce tournoi", a expliqué le coach des Panthers.

"Les filles se sont entraînées très dur, avec un programme à temps plein en vue de ce moment, et nous sommes curieux de savoir où nous en sommes par rapport à des nations mieux classées que nous et qui sont en pleine préparation pour les Jeux", a ajouté Raoul Ehren.

"Nous avons fait d'énormes pas aux niveaux tactique et physique", souligne Charlotte Englebert, qui va disputer son premier grand tournoi avec les Red Panthers. Selon elle, l'apport de sang neuf au sein du groupe a permis à celui-ci d'évoluer mentalement. "Les jeunes n'ont pas vécu les échecs précédents, elles ont pu aider l'équipe à les dépasser et à voir plus loin."

"Manquer les Jeux a été une énorme déception, mais nous avons bien réagi", confirme la plus expérimentée Emma Puvrez. "Il y a eu un changement de staff, donc de méthode, et nous avons énormément travaillé. Nous ne sommes que 12e au classement mondial, mais nous pouvons certainement accrocher l'Angleterre ou l'Allemagne qui se trouvent dans notre poule et pourquoi pas atteindre les demi-finales. Nous serons outsiders, mais nous avons envie de montrer qu'on vaut mieux que ce classement."

Versées dans la poule B, les Belges débuteront face à l'Allemagne le 6 juin. Suivront l'Italie le lendemain et l'Angleterre le 9 juin.

La sélection: Elodie Picard (GK), Elena Sotgiu (GK), Ambre Ballenghien, Hélène Brasseur, France De Mot, Tiphaine Duquesne, Charlotte Englebert, Alix Gerniers, Lien Hillewaert, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Emma Puvrez, Justine Rasir, Abigail Raye, Michelle Struijk, Stéphane Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Louise Versavel.