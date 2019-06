Premier quart-temps : 0-2





Les Panthers créent le premier danger par Ballenghien, à la réception d'un mouvement entre Vanden Borre et Versavel, mais le tir de la néo-Gantoise est trop mou. Par contre, les Allemandes font mouche sur leur première attaque : centre de Oruz et excellent tip-in, dos au but, de Stapenhorst (0-1). Les Panthers réagissent en contrôlant la rencontre, mais se font à nouveau surprendre à la 10e minute par une montée de Stapenhorst jusque sur la ligne de fond, conclue d'un joli numéro technique dans le plafond du but (0-2). Les Belges obtiennent un premier pc à la 12e minute, mais Vanden Borre rate la balle. La gardienne allemande doit sortir au-devant de Sinia à la minute suivante. Mais les Allemandes terminent le premier quart-temps avec une avance de deux buts.





Deuxième quart-temps : 0-2





Les Allemandes obtiennent à leur tour un pc dès la première minute et essayent une phase, qui provoque un deuxième pc. D'Hooghe sort le tir de Lorenz, puis les Allemandes héritent d'un troisième pc. Nouvelle détente de D'Hooghe sur le sleep de Lorenz, puis, encore plus magnifique, sur le rebond de Gräve. Stephanie Vanden Borre hérite d'une carte verte. A la 22e Sinia tente un tir qui échoue... sur sa coéquipière Boon. Mais pour le reste, les Panthers ne réussissent pas à savoir si la gardienne allemande, Sonntag, est dans son jour ou pas... Vanden Borre, quant à elle, doit dégager une balle menaçante devant sa gardienne en vue du repos.





Troisième quart-temps : 0-3





Les Panthers font de louables efforts pour reprendre le contrôle du match et pressent beaucoup plus haut, mais n'arrivent pas à rentrer dans le cercle de manière dangereuse. A ce petit jeu, elles manquent de se faire prendre en contre, mais Horn passe à côté de la balle. A la 38e, Charlotte Stapenhorst est tout près de réaliser un hat-trick, mais son tir passe à côté. Qu'à cela ne tienne, les Allemandes obtiennent un nouveau pc et cette fois Grote fait mouche (0-3).

En réplique, les Panthers obtiennent à leur tour un pc, leur deuxième. Mais le tir de Fobe ne pose pas de problème à Sonntag.

















Allemagne :Sonntag, Horn, Lorenz, Oruz, Schröder, Gräve, Stapenhorst, Müller-Wielandt, Pieper, Maertens, Huse, puis Gablac, Zimmermann, Hauke, Grote, Micheel et Schaunig.





Arbitres : MMes C. de la Fuente (Esp) et S. Wilson (GB).

Cartes vertes : 11e Stapenhorst, 19e Vanden Borre..

Les buts : 3e Stapenhorst (0-1); 10e Stapenhorst (0-2); 40e Grote sur pc (0-3).

Belgique : D'Hooghe, Hillewaert, Vandermeiren,Vanden Borre, Puvrez, Leclef, Nelen, Gerniers, Boon, Ballenghien, Versavel, puis Struijk, Limauge, Sinia, Duquesne, Weyns, Fobe.