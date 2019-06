Les Panthers, déjà éliminées depuis un temps de la course au Final Four, ont renforcé leur 5e place en battant les Australiennes. Elles n'ont plus besoin que d'un petit point pour la conquérir définitivement, mais les Lionnes sont un adversaire de taille.





Premier quart-temps (0-0)





Les Lionnes rentrent tout de suite dans la partie et après 24 secondes seulement, la capitaine Luchetti envoie un tir puissant qui passe à côté. Les Panthers concèdent un premier pc après 4 minutes, tiré par Rebecchi et bien arrêté par Aisling D'Hooghe. Deuxième pc argentin après dix minutes et là c'est Tiphaine Duques qui fait le boulot. Les Panthers se défendent toutes griffes dehors mais peinent à desserrer l'étreinte. Après le premier quart-temps rien n'est encore arrivé de fâcheux.





Deuxième quart-temps (0-2)





Les choses se gâtent dès la reprise, Retegui reprenant à bout portant un centre de Trinchinetti à qui on avait laissé trop de liberté (0-1) Les Panthers continuent à subir le jeu et sur un tir en tête de cercle, la "Gantoise" Maria Granatto double la marque (0-2). Dans la foulée, D'Hooghe évite le 0-3 devant Albertarrio.





Troisième quart-temps (0-2)





On sait que les Panthers ont un gros problème quand elles sont menées à la marque. Ce match ne sera pas l'exception. Malgré une bonne volonté évidente, elles n'arrivent pas à entrer dans le cercle de manière dangereuse et comme les Argentines contrôlent tranquillement la rencontre, il ne se passe strictement rien, hormis un arrêt du pied de D'Hooghe sur un tir pas trop méchant et une petite intervention (nécessaire) de la gardienne belge sur une attaque argentine menée par Trinchinetti.





Quatrième quart-temps (1-2)





Les Red Panthers n'ont plus rien à perdre et se jettent à fond dans la bagarre, mais les statistiques ne mentent pas : sur le troisième quart-temps, les Argentines ont eu deux fois plus la balle qu'elles. Elles forcent un premier pc, très applaudi, à 8 minutes de la fin, mais le tir de Duquesne est dévié en corner. Elles arriveront tout de même à rendre le score plus présentable grâce à un obus de Stephanie Vanden Borre à 54 secondes de la fin. Une manière de terminer en beauté un parcours bien meilleur que prévu.









Les compositions





Belgique : D'Hooghe, Vanden Borre, Vandermeiren, Puvrez, Hillewaert, Limauge, Struijk, Nelen, Sinia, Ballenghien, Versavel, puis Gerniers, Duquesne, Leclef, Fobe, 't Serstevens, Weyns.

Sur le banc : Sotgiu.

Argentine : Cosentino, Toccalino, Luchetti, Rebecchi, M. Granatto, Habif, Sauze, von der Heyde, Trinchinetti, d'Elia, Costa, puis Albvertarrio, Jankunas, Alonso, V. Granatto, Retegui, di Santo et Succi..

Arbitres : Mmes A. Keogh (Irl) et S. Wilson (GB).

Le but : 17e Retegui (0-1); 23e M. Granatto (0-2).; 60e Vanden Borre (1-2).