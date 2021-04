Dimanche, un nom reviendra plus que les autres sur les différentes feuilles de match des demi-finales : Willems. Cinq - presque six - membres de cette tribu courent derrière le rêve de jouer les finales dans deux semaines.

Du côté des filles, Agathe, titulaire indiscutable à 19 ans, et Juliette, qui a pris sa place, ont accueilli leur petite sœur Loganne, 16 ans à peine, lors des entraînements de DH. Avec le maillot du Racing, elles tenteront le coup de 2019 où le Petit Poucet ucclois avait battu le Watducks et le Braxgata pour se hisser en finale. Le groupe a mis un peu de temps à digérer certains départs dont ceux de Raes et Buckley, mais il compte sur des filles du calibre de Boon, d’Englebert, de Rasir et… de Willems pour croire en l’exploit. "Gand propose une équipe plus complète qui a survolé le championnat", commente Agathe Willems. "Elles ont deux ou trois filles importantes par ligne. Nous n’aurons rien à perdre. La formule nous plaît. On vit bien notre statut."



(...)