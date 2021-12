Ils s’étaient envolés vers la terre du premier grand titre des Red Lions avec des rêves de gloire plein la tête, mais les Young Red Lions ramèneront de cette Coupe du monde U21 des regrets et un grand vide.

En quarts de finale face à l’Inde, les protégés de Jeroen Baart ont mis en lumière leur plus grande faiblesse : leur efficacité offensive. Pendant que l’Inde inscrivait son seul pc, les Belges ont gaspillé 3 pc, 7 tirs et 24 entrées de cercle. Zéro but marqué en 60 minutes, le fait est rare et conduit à un sentiment de gâchis. "C’est un échec car nous voulions aller plus loin", reconnaît le T1 Jeroen Baart. "Mais je suis surtout fier de mon groupe. Ils ont bien dominé à la balle en provoquant des pc et des occasions."

(...)