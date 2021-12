Les Young Red Lions ont dominé leur quart de finale face au pays hôte contre lequel ils s'étaient déjà inclinés (1-2) en finale de l'édition précédente (en 2016 à Lucknow) mais se sont inclinés sur le seul penalty-corner concédé aux Indiens. Les Belges joueront les matchs de classement pour les places 5 à 8 du tournoi. La Belgique, qui avait terminé 1re du groupe A, et l'Inde, 2e du groupe B, ont fait jeu égal dans le 1er quart-temps même si la possession de balle était légèrement en faveur de la Belgique. Les troupes de Jeroen Baert ont été menées au score en début de 2e quart à la suite du premier penalty corner (pc) forgé par les Indiens et concrétisé par Sharda Nand Tiwari (21e). Après le repos les jeunes Belges ont largement dominé les débats mais sans parvenir à tromper Prashant Chauhan, le gardien adverse. À l'opposé, bien mis à l'abri par ses défenseurs, Boris Feldheim ne devait quant à lui jamais intervenir. Même réduits à dix dans le 4e et dernier quart, les Indiens ont su résister aux assauts trop désordonnés des Belges qui gâchaient leur dernière occasion sur pc à deux minutes du terme.

Le capitaine belge Dylan Englebert s'est dit "fier de son équipe" qui "a tout donné". "Nous pouvons être fier de notre prestation. Cela a dû être une partie agréable à regarder. Avec un peu plus de chance nous aurions pu aller jusqu'au shoot-outs", a regretté l'attaquant du Léopold.

Privés du dernier carré, les Young Red Lions joueront désormais les matchs de classement pour les places 5 à 8 qu'ils débuteront vendredi (06h00 belges) contre l'Espagne. Celle-ci a été éliminée dans son quart de finale plus tôt dans la journée par l'Allemagne (2-2, 3-1 aux shoot-outs).

Les demi-finales mettront aux prises vendredi d'un côté l'Inde et l'Allemagne, et de l'autre la France, victorieuse 4-0 de la Malaisie, à l'Argentine, qui s'est défait 2-1 des Pays-Bas