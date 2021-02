Six matchs, 420 minutes, 18 points. Le deuxième tour sera bref, mais intense. Parmi les huit meilleurs clubs du premier tour se cachent trois favoris - Gand, le Léopold et le Watducks - et deux outsiders - l’Orée et le Dragons - alors que le Beerschot, le Racing et Louvain semblent un peu courts pour espérer décrocher la timbale.

Si Gand caracole en tête, son dauphin ucclois devra se méfier du réveil du Dragons qui n’accuse un retard que de deux points. Ce dimanche, le Léo reçoit justement le club de van Aubel qui a donc une belle carte à jouer.