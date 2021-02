A défaut d’être impériale, l’équipe belge a bien entamé sa préparation pour les JO.

Les Red Lions ont quitté Valence dimanche avec dans leurs sacs les six points mis en jeu par la Pro League. Samedi, les protégés de Shane McLeod ont confirmé leur succès du vendredi, mais avec une équipe remaniée. Comme prévu, le magicien néo-zélandais avait fait tourner en sortant Wegnez, Boon, Briels et M. Stockbroekx. Poncelet, T. Stockbroekx, Meurmans et Cosyns recevaient une occasion de se mettre en valeur en vue de la sélection olympique.

Les Belges attendaient une déferlante espagnole lors du premier quart, elle ne vint jamais. De leur côté, les Lions n’ont pas enflammé la partie. Un chiffre atteste du relatif équilibre des échanges : 17 pénétrations de cercle à 16 en faveur des Belges.