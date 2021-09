Damien Russel et Thibaut Vinel

Face à l’ogre ucclois, le Braxgata a remporté une victoire de prestige, sa première de la saison. Les joueurs de Philippe Goldberg ont parfaitement commencé la rencontre et ont livré une bonne première mi-temps. Ils se sont montrés efficaces sur pc, agressifs dans les duels. Ensuite, en seconde mi-temps, ils ont vu des attaques rouges et blanches déferler vers le but de Tobias Walter, qui s’est montré intransigeant, préservant sa cage. Là ou le Brax a été efficace sur pc, le Léo a été en manque total de réussite.