En ne récoltant qu'1 point sur 6 contre les champions d'Europe néerlandais sur ces deux duels de Hockey Pro League et malgré leur sacre olympique et leur titre en Pro League, les Red Lions perdent leur statut de N.1 mondiaux au profit de l'Australie, qui? n'a plus joué depuis sa défaite devant les Belges aux shoot-outs en finale des JO de Tokyo. Les Red Panthers terminent quant à elles l'année en 7e position, soit 5 places de mieux que fin 2020 (12e). Sur 22 rencontres officielles reconnues par la FIH en 2021, les Red Lions ont pourtant réalisé une saison presque parfaite avec 16 succès internationaux, ne s'inclinant réellement qu'à 3 reprises (2x en Pro League et 1x à l'Euro). Les champions du monde en titre ont partagé l'enjeu 3 fois, avec 2 défaites aux shoot-outs à la clé mais aussi une victoire, la plus importante de leur histoire, acquise en finale des JO de Tokyo après un partage 1-1 avec les Kookaburras à la fin du temps réglementaire.

Au nouveau classement, l'Australie 2.642 points devance de seulement 10 unités la Belgique (2.632). L'Inde est 3e (2.362), suivi par les Pays-Bas (2.234) et l'Allemagne (2.038).

Les Red Panthers n'ont pas perdu de points lors de leur dernier duel de l'année perdu début novembre aux Pays-Bas en Pro League (3-1). Le système de calcul mis en place depuis janvier 2020 par la FIH prévoit en effet que si la différence entre les deux nations dépasse 1.000 unités, aucun point n'est attribué. Avec 1.939 unités, l'équipe de Raoul Ehren a progressé de plus de 500 points et de 5 rangs depuis fin 2020 pour se positionner en 7e position d'un classement plus que jamais dominé par les Néerlandaises (3.015), devant l'Angeleterre (2.375), l'Argentine (2.361), l'Australie (2.334) et l'Allemagne de Xavier Reckinger (2.126). La Belgique n'est qu'à 20 points de l'Espagne, 6e avec 1.959 unités.