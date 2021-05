Ce samedi, à 11h, la Fédération internationale de hockey (FIH) organise une assemblée générale qui aura pour but, notamment, d’élire le nouveau président, deux administratrices et deux administrateurs du board qui comprend seize membres : un président, le CEO Thierry Weil, cinq présidents continentaux, un représentant des athlètes, quatre administratrices et quatre administrateurs.

L’élection se déroule en un ou deux tours. Il suffit d’une majorité simple pour être élu, mais les votes blancs pourraient imposer un 2e tour.

L’actuel président indien Narinder Dhruv Batra se présente à sa propre succession. Un Belge s’est dressé sur sa route : le futur ex-président de la Fédération belge, Marc Coudron.