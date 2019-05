L'Herakles et le Dragons s'affrontaient dans la manche aller pour le match pour la troisième place, accordant le précieux ticket en EHL.

Premier quart-temps (1-3)

Les deux équipes offraient un beau spectacle en première mi-temps.

Après une centaine de secondes, les locaux rentraient dans le cercle du Dragons et obtenaient un pc pour un coup de stick. Haig se chargeait de le transformer, son sleep à la droite du gardien faisait mouche. Le Dragons réagissait par Van Aubel qui obtenait lui aussi un pc. Il était mal donné, et permettait à la défense locale de ne concéder qu'un long. Tres en jambe depuis le debut de la rencontre, Max Lootens récupérait une balle dans le milieu du jeu et s'en allait provoquer la défense adverse à la 10ème.

Il rentrait dans le cercle et parvenait à se mettre en revers face à une défense étonnamment passive. Il ajustait Timmermans et égalisait. Deux minutes ps tard, Tommy Willems provoquait un pc dans la défense locale. O'Donoghue le transformait d'un beau sleep, qui était finalement dévié par Uher. La domination du Dragons se traduisait par un nouveau pc que tirait Uher. Son sleep était jugé dangereux et l'Herakles se dégageait. Le Dragons émergeait une troisième fois en fin de quart. Raes, dans le cercle, jouait vers le but une balle haute. Shimmins deviait hors de portée de Timmermans.

Deuxième quart-temps (2-3)

Amaury Keusters obtenait une faute en dehors du cercle. Il jouait rapidement, rentrait dans le cercle et centrait pour Jenness qui, d'une subtile déviation, trompait la vigilance de Walter. Tommy Willems donnait du tempo sur le flanc droit et centrait pour Van Aubel qui ne cadrait pas. Dans l'autre sens, Keusters et Hottlet combinaient. La balle arrivait chez Duncan qui centrait vers le but mais la défense visiteuse dégageait le danger. Le danger se précisait pour les locaux. Marco Donck avait une opportunité en or d'egaliser. Alors que Walter était effacé, il slapait vers le but. Un défenseur parvenait in extremis à dévier la trajectoire de la balle. La fin du quart était l'occasion pour Van Aubel de se retrouver deux fois en position de tir mais la défense puis Timmermans sortaient les arrêts nécessaires.

Troisième quart-temps (2-5)

L'Herakles souhaitait rapidement recoller au score et obtenait deux pc. Le premier était mal stoppé, et sur le second, le sleep de De Kerpel était contré par le premier sorteur. Vazquez recevait ensuite la balle dans le cercle et jouait vers le but. Walter etait vigilant. Le Dragons inversait la tendance et obtenait un pc. Le sleep d'O'Donoghue était écrasé. Les locaux perdaient quelque peu leurs nerfs et prenaient des cartes verte. Le Dragons allait en profiter en fin de quart. Sur un nouveau pc, Denayer mettait fin à un cafouillage et poussait la balle dans le but. Presque dans la minute suivante, Raes assomait l'Herakles d'un nouveau but. La fin du quart était difficile pour les locaux qui concédaient un nouveau pc. La phase était mal exécutée et Lootens tirait hors cadre.

Quatrième quart-temps (4-5)

De Kerpel forçait un pc après une faute de Walter. Haig redonnait espoirs à son équipe en plaçant son sleep hors de portée de Walter. Une belle séquence entre Keusters et De Kerpel permettait à ce dernier d'isoler Jenness dans le cercle. Il tirait en revers sur Walter qui était attentif. Suite à une faute en dehors des 25, De Kerpel récupérait la balle et tirait en revers mais Walter sortait la tentative du Red Lion. Après une succession de deux pc, les locaux obtenaient un stroke. De Kerpel le transfomait. Il restait deux minutes à jouer. Van Aubel gardait la balle et gagnait du temps. Le score n'évoluait plus.





Herakles: Timmermans; Haig, Hens, À. Le Clef, Vazquez; N. De Kerpel, M. Donck, V. Donck; Keusters, Hottlet, Jenness; puis D. Le Clef, Duncan, Creffier, T. De Kerpel et Sanz

Dragons: Walter; L. Willems, Noblett, O'Donoghue, Lootens; Denayer, Shimmins, Rubens; Van Aubel, T. Willems, Raes; puis Uher, De Waal, Geers, Bakhuis et Bijlaard

Les arbitres: M. Dutrieux et N. Marchant

Les cartes vertes: 31ème Hottlet, 44ème Hens, 50ème Keusters, 64ème Van Aubel

La carte jaune: 45ème Hottlet

Les buts: 2ème Haig sur pc (1-0), 10ème Lootens (1-1), 12ème Uher sur pc (1-2), 17ème Shimmins (1-3), 19ème Jenness (2-3), 50ème Denayer sur suite de pc (2-4), 52ème Raes (2-5), 57ème Haig sur pc (3-5), 68ème De Kerpel sur stroke (4-5)