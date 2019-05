Le Watducks s'active et fait signer deux nouvelles recrues.

Le mercato du Watducks a été assez calme jusqu'ici. Le club brabançon a misé sur son noyau actuel qui sera privé des services de Simon Gougnard parti à Louvain. Pour le reste, les cadres poursuivent l'aventure avec le club qui vient de remporter le premier titre belge en EHL. Le coach a également découvert quelques pépites dont le jeune Manu Cockelaere en EHL. Néanmoins, il voulait du renfort très ciblé. Il a été entendu. Hugo Genestet et Gaëtan Dykmans seront waterlootois dès cet été.

Dans le milieu, Hugo Genestet, qui jouait cette saison au Daring, aura la lourde tâche de faire oublier Simon Gougnard. Son registre de jeu est certes différent, mais son fighting spirit a séduit le recruteur du Watducks. L'international français n'est évidemment pas un inconnu en Belgique. A 27 ans, ce petit gabarit d'1m70 a déjà porté le maillot de Louvain et du Daring. En France, il a passé le cap des 100 sélections et a remporté le titre de champion de France en 2009, 2010, 2013, 2014 et 2018. Il a déjà joué l'EHL en 2016 et 2018. Il s'était fait connaître du grand public en 2013 en atteignant la finale de la Coupe du monde junior. Ce fan de Moritz Fürste est en pleine préparation pour vivre le beau beau moment de sa carrière, les JO 2024.

Le Watducks a également attiré un autre renfort de choix : Gaëtan Dykmans. Il fêtera ses 24 ans le 16 mai. C'est en 2017 qu'il avait crevé l'écran en réalisant une grande saison avec le White Star. Ce joueur de salle a confirmé l'étendue de son talent lors des championnats d'Europe à Anvers en janvier 2018. Grand gaillard de près de deux mètres, cet attaquant est un excellent sleeper. La blessure de Victor Charlet en fin de championnat n'est pas étrangère à sa venue. Le Watducks a compris qu'il avait besoin d'un plan B sur pc. Avec Charlet et Dykmans, les Verts sont équipés. En plus, Dykmans, qui jouait au Daring la saison passée, est particulièrement motivé à l'idée de relever ce défi car il n'a encore jamais joué dans un club qui lutte pour le titre. A 25 ans, il est assez mûr et talentueux pour apporter sa pierre à ce projet.