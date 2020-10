Il suffisait d’y penser. Le Beerschot l’a fait. La cellule de recrutement des Ours a été la seule à joindre Moritz Fürste, l’homme aux 293 sélections en Allemagne. Le timing était idéal. Le deal a été signé en un temps record. À presque 36 ans, le meilleur joueur FIH en 2012 a tout remporté ou presque : double champion olympique (2008 et 2012), double champion d’Europe (2011 et 2013) et vice-champion du monde (2010), il a incarné à lui seul toute la réussite allemande durant plus d’une décennie. Fidèle à ses couleurs d’Uhlenhorster, il a aussi porté durant une saison le maillot du Club de Campo Madrid sans omettre ses deux apparitions en India League avec Ranchi Rhinos et Kalinga Lancers.

"Le Bee m’a appelé au bon moment, nous confiait Moritz Fürste. Deux semaines plus tôt, j’aurais rejeté l’offre au bout de deux minutes. Mais, à ce moment, le projet global me parlait."