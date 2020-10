En Allemagne, les Red Panthers n’avaient pas convaincu malgré un deuxième match plus consistant. Opposées à des adversaires fixés sur les JO de Tokyo, les Belges préparent, quant à elles, l’avenir.

L’équipe est en phase de reconstruction. Niels Thijssen, qui avait mené les Reds en finale de l’Euro 2017, est en quête d’une autre grosse performance. Avec deux partages en Australie et une victoire en Nouvelle-Zélande, la campagne des Panthers n’a rien d’un fiasco même si le niveau de jeu du premier match contre les Allemandes était inquiétant. L’équipe avait été sauvée par ses gardiennes Picard et Sotgiu qui avaient évité un score fleuve. Les statistiques étaient très mauvaises. Le manque de jeux rapide et vertical était criant. Pourtant, les Belges ont assez de qualités pour proposer un meilleur spectacle.