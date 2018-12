Nouveau partage des Indoor Red Lions en amical face à la Suisse (3-3)

L'équipe nationale messieurs de hockey en salle, 7e au classement FIH, a partagé l'enjeu 3-3 (mi-temps: 1-1) avec la Suisse, dimanche, dans le second match amical programmé face aux Helvètes ce weekend à l'Andenne Arena.

Samedi, la Belgique avait déjà partagé 5-5 avec la 8e nation mondiale. Avec ce tournoi de préparation, auquel participe également l'équipe française de Valenciennes, les Indoor Red Lions construisent les bases de leur préparation à leur prochaine grande échéance: la Coupe d'Europe A organisée à Krefeld (All), en janvier 2020. Moins inspirés que samedi, les hommes d'Alexandre De Chaffoy ont mis du temps avant de rentrer dans la rencontre. Même après le but d'ouverture de Nick Schweher sur le 1er pc suisse (5e), les Belges se sont créés peu d'occasions, hormis sur trois pc, dont le dernier fit mouche, via Tom Degroote juste avant le repos (19e).

Les Indoor Red Lions prirent toutefois l'ensemble de la seconde période à leur compte. Degroote doubla son capital but, à nouveau sur pc (32e), mais Sebastian Schneider ramena les deux équipes à égalité dans la minute suivante (33e). On pensait que le goal inscrit par Philippe Simar à 3 minutes du terme allait être décisif, mais les Suisses, sans leur gardien et à 6 joueurs de champ, réussirent à revenir au score à une seconde du terme, sur une toute dernière action ponctuée par Lorenz Gassner (40e).

Plus tard en fin de journée, les Indoor Red Lions ponctueront leur weekend de préparation face au club français de Valenciennes.