Olympic Qualifier dames, à Changzhou

Chine - Belgique

Chine: Li, Gu, Cui, Xu, Liang, Guo, J. Zhang, Ou, X. Zhang, Luo, Chen

Sur le banc: Li Jiaqi ; Peng, Li Hong, He, Wang, Zhong Jiaqi , Ye (GK)

Belgique: D’Hooghe; Puvrez, Vandermeiren, Vanden Borre, Hillewaert; Nelen, Gerniers, Struijk; Boon, Ballenghien, Weyns

Sur le banc: Limauge, Raye, Fobe, Versavel, Sinia, Leclef, Picard (GK)

Les arbitres: MMe M. Giddens (USA) et E. Yamada (Jap)

Carte verte:

Carte jaune :

Le but : 2e Boon (0-1)

Contexte

Les champions continentaux sont déjà qualifiés pour les JO de Tokyo. Il reste 7 places à attribuer dans les 10 prochains jours. La FIH s’est basée sur ses rankings au lendemain des championnats continentaux afin de déterminer les 7 affiches. Le pays le mieux classé a l’avantage de recevoir les deux matchs à domicile. Le goal-average compte. En cas d’égalité, une séance de shoot out est prévue. Le vainqueur est directement qualifié pour les Jeux. En 2019, les Belges ont provoqué un partage à Changzhou en Pro League (3-3) et les ont battues à Uccle (4-1). La clef n'est pas une surprise: la gestion mentale d'un tel enjeu. Samedi, un peu avant midi, elles sauront si elles joueront à Tokyo l'été prochain.

Il est 10h. On attend les joueuses sur le terrain. Le match commencera avec du retard. Les tribunes sont assez vides. En face du dug out, il n'y a personne à vrai dire. Il est 10h04, les joueuses montent seulement sur le terrain. Place aux hymnes nationaux. La concentration est visible sur les visages.

Premier quart-temps

La sélection n'est pas étonnante à l'exception d'Alix Gerniers qui commence ce qui est rare. D'Hooghe est préférée à Picard. Les Chinoises mettent la balle en jeu. On sent la nervosité, notamment sur ce mauvais contrôle de Nelen. Sur l'action, Boon se démarquait à l'entrée du cercle. Elle profitait de la remontée de terrain de Gerniers qui lui offrait une belle occasion. Boon entrait dans le cercle et cadrait un tir qui surprenait la gardienne chinoise. Un départ de rêve !

Le programme complet

Messieurs

Vendredi 25 octobre

Espagne – France (aller) à Valence

Samedi 26 octobre

Espagne – France (retour) à Valence

Pays-Bas – Pakistan (aller) à Amsterdam

Canada – Irlande (aller) à West Vancouver

Dimanche 27 octobre

Pays-Bas – Pakistan (retour) à Amsterdam

Canada – Irlande (retour) à West Vancouver

Vendredi 1er novembre

Inde – Russie (aller) à Bhubaneswar

Samedi 2 novembre

Inde – Russie (retour) à Bhubaneswar

Nlle-Zélande – Corée du Sud (aller) à Stratford

Allemagne – Autriche (aller) à Mönchengladbach

Grande-Bretagne – Malaisie (aller) à Londres

Dimanche 3 novembre

Nlle-Zélande – Corée du Sud (retour) à Stratford

Allemagne – Autriche (retour) à M’gladbach

Grande-Bretagne – Malaisie (retour) à Londres

Dames

Vendredi 25 octobre

Australie – Russie (aller) à Perth

Chine – Belgique (aller) à Changzhou

Espagne – Corée (aller) à Valence

Samedi 26 octobre

Australie – Russie (retour) à Perth

Chine – Belgique (retour) à Changzhou

Espagne – Corée (retour) à Valence

Vendredi 1er novembre

Inde – USA (aller) à Bhubaneswar

Samedi 2 novembre

Inde – USA (retour) à Bhubaneswar

Allemagne - Italie (aller) à Mönchengladbach

Grande-Bretagne – Chili (aller) à Londres

Irlande – Canada (aller) à Dublin

Dimanche 3 novembre

Allemagne - Italie (retour) à Mönchengladbach

Grande-Bretagne – Chili (retour) à Londres

Irlande – Canada (retour) à Dublin