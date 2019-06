Pays-Bas - Belgique

Pays-Bas: van der Ven; Van der Weerden, Baart, Balk, Schuurman; Bakker, Croon, de Geus; Kelleram, Pruijser, Brinkman; puis Hertzberger, de Voogd, de Mol, Blaak, Janssen, Galema, Lodewijks

Belgique: Vanasch; A. Van Doren, Boccard, de Sloover, Stockbroekx, Kina, Dohmen, Wegnez; Dockier, Boon, Van Aubel; puis L. Van Doren, Charlier, Meurmans, Briels, Plennevaux, Denayer, Luypaert

Les arbitres: MM. M. Grochal et J. Melzlik

Les buts: 9éme Dockier (0-1)

Contexte: Les Red Lions affrontent les Pays-Bas 24h après une défaite 0-4 contre leur hôte du jour. De ce match, ils devront garder la bonne première mi-temps, et oublier le reste. Ils devront concrétiser les possibilités qu'ils se procureront, ce qui a fait défaut hier. Il s'agira du dixième match dans cette compétition pour la Belgique. Il sera intéressant de voir la réaction des Lions qui auront à cœur de laver la défaite dans un derby des plats pays où les supporters ont fait le déplacement. Le stade affiche complet. Boon, Dohmen, Stockbroekx et Dockier réintègrent l'équipe par rapport à celle qui a joué la veille.

Premier quart

Les Hollandais engageaient la balle mais la perdaient rapidement. De Sloover la récupérait, et passait pour Van Aubel qui entrait dans le cercle et essayait de trouver un pied. La défense parvenait à se dégager. Van Doren intervenait à bon escient face à de Geus dans le cercle des belges. Wegnez adressait un bon slap vers le cercle mais il manquait un stick à Van Aubel pour dévier la balle. Charlier recevait la balle dans le cercle dos au but et armait en coup droit. Un défenseur déviait la balle en long corner. Boon récupérait la balle et pénétrait dans le cercle mais se heurtait à de Mol qui récupérait la balle. Ce même de Mol, décidément très en verve en ce début de rencontre remontait la balle et passait vers Brinkman qui centrait devant le goal, mais personne n'était à la réception. Sur le contre, Boon percutait et passait intelligemment vers Dockier qui déviait dans le but, après 9 minute de jeu. Les Red Lions récupéraient beaucoup de balles dans le milieu, cela offrait des opportunités de reconversions rapides. Kina plaçait ainsi juste à côté.