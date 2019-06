Pays-Bas - Belgique

Pays-Bas: van der Ven; Van der Weerden, Baart, Balk, Schuurman; Bakker, Croon, de Geus; Kelleram, Pruijser, Brinkman; puis Hertzberger, de Voogd, de Mol, Blaak, Janssen, Galema, Lodewijks

Belgique: Vanasch; A. Van Doren, Boccard, de Sloover, Stockbroekx, Kina, Dohmen, Wegnez; Dockier, Boon, Van Aubel; puis L. Van Doren, Charlier, Meurmans, Briels, Plennevaux, Denayer, Luypaert

Les arbitres: MM. M. Grochal et J. Melzlik

Cartes vertes 26ème Pruijser, 49ème Briels

Cartes jaunes

Les buts: 9éme Dockier (0-1); 24éme Boon (0-2), 25éme Pruijser (1-2), 28ème Janssen sur pc (2-2), 32ème van der Weerden sur pc (3-2), 39ème minute Hertzberger (4-2); 46ème minute Boon (4-3)

Contexte: Les Red Lions affrontent les Pays-Bas 24h après une défaite 0-4 contre leur hôte du jour. De ce match, ils devront garder la bonne première mi-temps, et oublier le reste. Ils devront concrétiser les possibilités qu'ils se procureront, ce qui a fait défaut hier. Il s'agira du dixième match dans cette compétition pour la Belgique. Il sera intéressant de voir la réaction des Lions qui auront à cœur de laver la défaite dans un derby des plats pays où les supporters ont fait le déplacement. Le stade affiche complet. Boon, Dohmen, Stockbroekx et Dockier réintègrent l'équipe par rapport à celle qui a joué la veille.

Premier quart 0-1

Les Hollandais engageaient la balle mais la perdaient rapidement. De Sloover la récupérait, et passait pour Van Aubel qui entrait dans le cercle et essayait de trouver un pied. La défense parvenait à se dégager. Van Doren intervenait à bon escient face à de Geus dans le cercle des belges. Wegnez adressait un bon slap vers le cercle mais il manquait un stick à Van Aubel pour dévier la balle. Charlier recevait la balle dans le cercle dos au but et armait en coup droit. Un défenseur déviait la balle en long corner. Boon récupérait la balle et pénétrait dans le cercle mais se heurtait à de Mol qui récupérait la balle. Ce même de Mol, décidément très en verve en ce début de rencontre remontait la balle et passait vers Brinkman qui centrait devant le goal, mais personne n'était à la réception. Sur le contre, Boon percutait et passait intelligemment vers Dockier qui déviait dans le but, après 9 minute de jeu. Le Red Lions inscrivait un but dans le club ou il joue durant l'année. Les Red Lions récupéraient beaucoup de balles dans le milieu, cela offrait des opportunités de reconversions rapides. Kina plaçait ainsi juste à côté. Les Hollandais équilibraient les débats en fin de premier quart mais sans se créer d'occasion. Les Hollandais avaient la possession, mais les Belges sont entrés 7 fois dans le cercle adverse contre 3 pour les Hollandais.

Deuxième quart (2-2)

Kellerman rentrait dans la moitié adverse et passait vers Croon qui jouait vers de Voogd qui centrait en hauteur dans le cercle. La séquence était limpide. Les visiteurs pouvaient dès lors se dégager. Charlier provoquait le premier pc du match en touchant un pied adverse. Boon sleepait mais van der Ven était à la bonne place. Van Doren trouvait une diagonale dont il a le secret pour trouver Boccard, qui jouait sur Boon. Sna rentrait dans le cercle et passait en retrait vers Van Aubel qui tentait sa chance. La balle était dévié par un défenseur. Peu après, les Lions obtenaient un second pc pour un non respect des 5 yards. C'était cette fois Luypaert qui le tirait directement sur van der Ven. Les Belges doublaient la mise sur une action d'éclat. Luypaert déviait subtilement pour Wegnez qui centrait pour Boon qui déviait en revers dans le but. Superbe action, et quel mouvement de Sna Boon sur le goal. Les locaux revenaient dans le match directement sur la mise en jeu, avec un but de Pruijser qui était à la bonne place pour reprendre un centre venu de la gauche. Kina remontait le flanc droit et rentrait dans le cercle. Il centrait en retrait mais c'était un défenseur qui était sur la trajectoire. Stockbroeck touchait la balle du pied dans le cercle, les locaux obtenaient un premier pc. Janssen jouait son sleep au sol, sur la gauche de Vanasch quui ne pouvait pas intervenir. Les Hollandais égalisaient et les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur le score de 2 buts partout. La possession étaient en faveur des Red Lions dans ce second quart, tout comme les entrées dans le cercle (8 contre 3), et le nombre de pc (2 contre 1).

Troisième quart (4-2)

Baart coupait les lignes d'une belle passe pour Croon qui servait Kellerman qui tirait sur un pied. Sur le pc, l'inévitable Mick van der Weerden trouvait la faille, et donnait l'avance aux locaux. Les belges réagissaient directement avec Wegnez qui ouvrait vers Dockier. Celui-ci armait en coup droit au dessus du but. Après une belle action entre Kina et Wegnez, les Belges obtenaient un pc. Le sleep de Luypaert prenait la direction de la lucarne, mais van der Ven sauvait une nouvelle fois les meubles. Hertzberger faisait un numéro sur le côté droit, faisait un petit pont dans le cercle et tirait en revers dans le but. Imparable, superbe mouvement du joueur hollandais. Les locaux sont particulièrement efficace. Kina dribblait le cercle et louchait sur le gardien. les Red Lions obtenaient un nouveau pc. Boon touchait un pied sur le pc. Sur la seconde tentative, Boon était légèrement décalé et sleepait. la balle revenait sur Luypaert qui tirait sur un défenseur. Boon marquait un but d'un tir en revers. les Hollandais faisaient appel à la vidéo, pour un back-stick de Denayer sur la récupération. Ils gagnaient l'appel à la vidéo, le but était annulé, les Hollandais conservaient l'appel à la vidéo. sur une balle dangereuse du gardien, les Belges avaient un nouveau pc.Van Doren le direct directement. Le gardien intervenait mais remettait la balle en l'air dans un paquet de joueurs. Nouveau pc, pour Plenneveaux cette fois qui sleepait à ras de terre mais la défense hollandaise s'en sortait une nouvelle fois. Sur le contre, les Hollandais en supériorité numérique ne parvenait pas à créer le danger. Les Red Lions ont à nouveau les stats de leur côté avec plus de shoots au goal, d'entrée de cercle et de pc., mais le réalisme hollandais a fait la différence.

Quatrième quart (4-3)

D'entrée de quart, Boon déviait dans le but une passe tranchante de Van Doren. Les arbitres faisaient appel à la vidéo. Le but était accordé. Il restait un petit quart d'heure aux Red Lions pour renverser le match. Briels écopait d'une carte verte. Croon faisait le spectacle en faisait une roulette, mais Wegnez lui chipait la balle et filait vers le cercle adverse. Il servait Plennevaux qui trouvait un pied. Le pc de Boon était tiré sur van der Ven. Kina dribblait puis centrait en première intention dans le cercle vers Charlier qui en un temps tirait vers le goal. Van der Ven se détendait bien. C'était un beau mouvement. Charlier trouvait n nouveau pc, le 9ème. Boon sleepait à ras de sol, mais ce diable de van der Ven était sur la trajectoire. Les Red Lions obtenaient dans la foulée un 10 ème pc qui était confirmé par la vidéo. Boon trouvait un pied. C'était reparti pour un nouveau pc. Cette fois, le sleep de Boon était soppé par le gardien mais qui renvoyait la balle en hauteur. Nouveau pc. Il était mal stoppé, Boon le jouait en revers. les Belges pressaient et obtenaient un nouveau pc (le 13ème, le 4ème sur la même phase de jeu!). C'était au tour de Luypaert de le tirer. La défense se dégageait, une nouvelle fois. Hormis sur des éphémères "contre-attaque", le jeu ne se fait que dans les 50 hollandais. Dockier tirait en l'air mais la balle était jugée dangereuse. Sur une contre-attaque, les locaux étaient à deux doigts de tuer le match, mais la balle passait juste à côté du but de Vanasch. Vincent vanasch qui intervenait sur un tir en revers. Les Hollandais l'emportaient. Leur défense aura bien tenu le coup, surtout sur les nombreux pc.