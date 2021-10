Les Red Lions ont pris l’habitude de fêter leur médaille olympique à Uccle Sport. Le 26 octobre 2016, la Belgique avait accueilli l’Argentine pour un remake de la finale des Jeux de Rio devant 9 200 spectateurs. Cinq ans plus tard, le décor n’a pas changé. Uccle Sport réunira 3 500 supporters pour le premier match des Lions dans la peau du champion olympique. Les Belges lanceront la 3e édition de la Pro League face à l’Allemagne, qui a achevé les JO de Tokyo à la 4e place.

Malgré l’enjeu sportif, le double affrontement de ce week-end sera placé sous le signe de la communion entre les champions olympiques, du monde et d’Europe et leur public. En effet, à Tokyo, la médaille avait été conquise devant des tribunes vides. "C’est génial de représenter son pays et de jouer devant ses supporters", raconte Nicolas Poncelet.

Outre les 6 points de Pro League mis en jeu, les Red Lions ne manqueront pas de motivation à l’heure de monter sur le terrain. Chacun aura à cœur de faire honneur au nouveau statut des Belges. De plus, ils doivent tous montrer leur meilleur visage à Michel Van den Heuvel qui vivra son premier match comme entraîneur principal. "Pour Mich, la situation n’est pas forcément évidente, explique le défenseur d’Amsterdam. Il succède à Shane McLeod qui a tout gagné en cinq ans. Au mieux, il peut faire aussi bien."

(...)