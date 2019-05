Victorieuses avec panache 4-1 des championnes olympiques en titre britanniques dans leur 9e rencontre de Pro League, jeudi à Anvers, les Red Panthers ont pris leur revanche de leur défaite subie à l'aller à Londres.

A nouveau troisième au classement, la Belgique, qui possède le moins bon classement mondial (FIH-13) des neufs équipes participantes, reste toujours en course en vue d'une qualification pour le Final Four, fin juin à Amsterdam. La Grande-Bretagne (FIH-2) est quant à elle provisoirement reléguée à la 7e place.

"Nous avons joué il y a dix jours contre la Grande-Bretagne à Londres et ce fut notre plus mauvais match depuis notre entame de Pro League. On avait quelque chose à prouver aujourd'hui. On savait que pas mal de détails n'avaient pas fonctionné à l'aller. On est très heureuses d'avoir pu redresser la barre devant notre public. Gagner 4-1 contre la Grande-Bretagne, c'est la première fois que cela nous arrive, ce fut une véritable performance d'équipe", a expliqué Alix Gerniers, élue joueuse du match par la FIH.

Les Red Panthers avaient déjà montré des signes encourageants dimanche dernier lors d'un déplacement difficile, mais au final positif, en Chine. Menées de deux buts d'écart, elles avaient égalisé en fin de match pour ensuite s'imposer aux shoot-outs et ramener deux points en Belgique.

"C'est vrai que nous avons eu une bonne réaction en Chine. Mais ce que nous recherchions surtout c'était de retrouver le niveau de jeu que nous possédions lors de la première partie de campagne en Pro League. Et je pense que l'on peut à présent dire que c'est le cas, si pas un meilleur niveau même que lors de nos six premiers matchs. Cela nous donne beaucoup de confiance pour notre prochain duel de dimanche contre l'Allemagne", a conclu la meneuse de jeu gantoise.