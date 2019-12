Quand elle est montée sur le terrain à Changzhou avec le maillot des Panthers sur le dos pour la 302e fois, Jill Boon, 31 ans, ignorait qu’elle vivait son dernier match en Red. Plus d’un mois après le naufrage chinois, les sentences sont tombées. Le coach est maintenu, mais le plan Paris 2024 éjecte les deux joueuses les plus âgées: Jill Boon et Emilie Sinia. "Je suis un peu triste et déçue, souligne d’emblée l’attaquante du Racing. Je n’ai pas encore eu toutes les explications des raisons de ce choix", poursuit celle qui rencontre ce mardi Adam Commens pour une dernière entrevue. "J’avais encore une plus-value à apporter au groupe. Un projet sur quatre ans est trop long et abstrait. J’ai le sentiment d’avoir été jugée sur la seule base de l’âge sur ma carte d’identité. Si on m’avait dit en avril que je n’avais plus le niveau des petites jeunes, je l’aurais accepté. Ici, nous traversons une période délicate à cause de notre non-qualification pour les JO de Tokyo. On a pris les deux vieilles et on les a virées. Je ne l’avais pas vu venir. Je resterai la première supportrice de l’équipe."

(...)