Depuis un an, nous luttons contre la pandémie de Covid-19 afin de ne pas propager le virus, de ne pas saturer nos hôpitaux et services de réanimation.

Un an après, nous mesurons différentes évidences.

Il existe maintenant une souffrance (économique, psychologique et sociale) majeure de la population entière dont on ne prend pas encore toute la mesure.

En tant que médecin, je constate que les services hospitaliers et de réanimation ont été saturés par des patients âgés de plus de 50 ans (et souvent beaucoup plus).