Le week-end dernier, à Valence, les Red Lions ont "déposé leur carte de visite" selon les propos de Loick Luypaert. Leurs deux matchs seront visionnés par leurs adversaires aux Jeux olympiques. Et pour cause, les Belges sont favoris pour la médaille d’or, mais l’Australie et les Pays-Bas sont également convaincus qu’ils jouent pour le titre. L’Allemagne, l’Argentine, voire l’Inde ne manquent pas d’atouts. Six nations pour un titre.

Ancien capitaine des Red Lions, Maxime Luycx a appartenu à la génération qui a remis la Belgique sur la carte olympique en 2008. Quintuple champion de Belgique avec le Watducks, ce milieu, qui était en avance sur son temps, a pris part aux Jeux de Pékin et de Londres. Consultant sur VOO, il n’a pas manqué de suivre de près les rencontres de ses anciens coéquipiers. Retraité depuis 2012, il a joué avec les leaders de cette équipe. Neuf ans après son départ, il décrypte pour nous l’ADN des Lions de Shane McLeod.



