Premier quart-temps (0-0)

Les Belges mettaient la balle en jeu. Limauge centrait à la première minute, mais Sinia partait dans l'autre sens. Sinia revenait sur le flanc droit, mais son centre était trop mou. Les Belges dominaient les premières minutes. Leclef perçait l'axe jusqu'au cercle. Gerniers cadrait le premier tir, mais Bartram le repoussait sans difficulté. A la 7e minute, Malone obligeait D'Hooghe à la parade. Le tir était intéressant. Tout comme l'arrêt. Sur un gros centre de Ballenghien, Weyns était proche du 1-0, mais Bartram repoussait la balle sur sa ligne. Ballenghien s'illustrait encore au dribble. Il restait 5 minutes dans ce premier quart. Les Belges avaient laissé les meilleures impressions, mais Bartram n'avait pas encore été réellement inquiétée. Sur un contre, Nelen trouvait Versavel qui se perdait en chemin. A 3 secondes de la fin, D'Hooghe se couchait pour dégager une déviation subtile. Le premier quart s'achevait avec ce sentiment que les Red Panthers avaient montré de belles phases sans que le dernier geste ne soit assez précis pour marquer ce premier but.

Deuxième quart-temps (0-0)

La deuxième gardienne australienne, Lynch, montait au jeu. Gerniers obtenait une faute à l'entrée de cercle. Duquesne mettait au tapis une Australienne qui partait en contre. L'arbitre ne bronchait pas. Le deuxième quart passait dans les mains australiennes. A la 22e minute, D'Hooghe encaissait un but. L'arbitre demandait elle-même la video qui validait le but alors que l'arbitre demandait à la video de revoir sa décision ! Le but était finalement annulé. Même les Australiennes étaient déjà placées pour la remise en jeu. Petit moment de solitude pour l'arbitre video. Après une dizaine de minute de légère domination aussie, les Panthers se montraient enfin dangereuses. Dos au but, Versavel tirait en revers, mais l'envoi passait à côté. Ballenghien et Sinia testaient les réfelxes de Lynch qui était aussi solide que Bartram au premier quart. Sinia remontait le terrain et centrait sur le stick de Ballenghien dont le plongeon méritait mieux qu'une balle hors cadre. Sur un effort de t'Serstevens, les Belges obtenaient le premier pc du match à la 28e minute. Il était annulé. Les Red Panthers ont livré une prestation solide en première période, mais il manquait la puissance et la précision dans le dernier geste offensif. Au final, elles ont construit beaucoup, mais elles ne se sont pas montrées très dangereuses. De l'autre côté, D'Hooghe n'a dû sortir qu'une seule balle chaude.

Troisième quart-temps (0-0)

Bartram reprenait sa place dans le but australien. Côté belge, D'Hooghe était toujours là. Limauge tentait un centre... trop mou. Sur une passe de Sinia, Limauge croisait un bon tir qui n'était pas cadré. Vanden Borre réussissait l'interception défensive du match en bloquant un centre qui aurait permis à la centre avant de partir en duel avec D'Hooghe. A la 37e minute, Gerniers n'obtenait pas le pc. L'Australie ne parvenait pas à trouver la faille dans la défense belge. Des deux côtés, les attaques étaient trop lentes pour bouger les blocs défensifs. Sinia s'arrachait pour récupérer un centre. Sans succès. Si les Belges montraient plus, on attendait toujours un premier but dans ce match. A la 43e minute, l'Australie demandait une video pour obtenir le premier pc du match. L'arbitre ne changeait pas sa décision. Ni but ni pc à la fin de ce 3e quart. Malone croisait trop un tir à la 45e minute. La clef du dernier quart sera d'ordre physique. L'équipe qui aura le plus de réserve l'emportera. L'Australie semble plus fit.

Quatrième quart-temps (1-0)

Aucune des deux équipes ne prenaient véritablement l'ascendant lors des premières minutes. Les occasions restaient rares à l'image du match. Il restait 10 minute à jouer. Le premier pc était enfin accordé à la suite d'un coup de stick. Aisling D'Hooghe avait le temps de placer son gant pour écarter l'envoi aérien. L'Australie pressait un peu plus. Hillewaert concédait un 2e pc à 8 minutes de la fin. Weyns, première sorteuse, déviait l'envoi de Fitspatrick. Taylor concédait un bête pc en n'étant pas à 5 mètres de la remise de Limauge dans les 25. Vanden Borre jouait avec finesse la déviation de Ballenghien (0-1). A 5 minutes de la fin, la gardienne australienne sortait. Versavel et t'Serstevens butaient sur la dernière défenseuse. Il restait 3 minutes. Vanden Borre faisait un frontale, mais se relevait. Versavel aurait dû obtenir un kick de la dernière défenseuse. Les Belges gardaient bien la balle, mais elles ne pouvaient éviter le pc à 13 secondes de la fin.

Ces 3 points confortent la 5e place des Belges. Avec 21 points, elles ont trois points de plus que la Nouvelle-Zélande. Belges et Kiwis jouent leur dernier match dimanche. La Nouvelle-Zélande se rend en Grande-Bretagne. Les Panthers accueillent l'Argentine.





Belgique - Australie 1-0

Belgique : D'Hooghe, Vanden Borre, Vandermeiren, Puvrez, Hillewaert, Limauge, Nelen, Struijk, Sinia, Ballenghien, Versavel, Puis Fobe, Gerniers, Duquesne, Leclef, Weyns, t'Serstevens

Australie : Bartram, Malone, Peris, Kenny, Brazel, M. Fitzpatrick, Nobbs, Morgan, R. Taylor, Chalker, Stewart; Puis Commersford, Greiner, Claxton, S. Fitzpatrick, Bone, Taylor, Lynch (2e gardienne à la 16e)

Arbitres : Mmes A.Keogh (Irl) et M. Meister (All).

Le but: 53e Ballenghien sur pc (0-1)