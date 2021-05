La 2e édition de Pro League s’achèvera pour les Red Lions ce dimanche à Anvers par un clasico contre les Pays-Bas. La Covid-19 a rendu la lecture du classement illisible à cause d’un grand nombre de matchs annulés. Les Belges s’en sortent bien avec 14 matchs disputés, soit 6 de plus que l’Inde ! Néanmoins, les champions du monde caracolent en tête, que ce soit au nombre de points ou au pourcentage : ils sont donc d’ores et déjà déclarés vainqueurs de cette Pro League 2021 (2/3 des matchs auront été joués).



(...)