Suivez la rencontre en live.

Belgique - Grande-Bretagne

Belgique : D'Hooghe, Puvrez, Vandermeiren, Vanden Borre, Hillewaert; Leclef, Nelen, Gerniers; Ballenghien, Versavel, Boon, Puis

Sur le banc: Limauge, Fobe, Sinia, Weyns, Struijk, Duquesne

Grande-Bretagne: Cochrane, Unsworth, Toman, Martin, Robertson, Sanders, Jones, Ansley, Pearne-Webb, Hunter, Baldson, Puis

Sur le banc Petter, Costello, Defroand, Howard, Petty, Evans

Les arbitres: Mmes

Carte verte:

Carte jaune:

Les buts: 6e Leclef sur pc (1-0), 15e Vandermeiren sur suite de pc (2-0)





Contexte

A Londres, les Red Panthers n'avaient pas livré une bonne partie contre la Grande Bretagne. Aisling D'Hooghe avait repoussé un maximum de balle, mais la défaite était inévitable face aux n°2 mondiales. Une semaine plus tard, les Belges ont raté leur début de match en Chine, mais elles ont bien réagi pour revenir avec deux points.

Premier quart temps

Versavel était la première Panther à se mettre en évidence, mais sa remontée de terrain était bloquée proprement. A la 4e minute, le premier pc était pour les Belges. Versavel laissait passer pour Vanden Borre dans son dos. Le tir était contré. Les Belges géraient bien le début de rencontre. En s'infiltrant sur le flanc droit, Sinia provoquait déjà le 2e pc à la 6e minute. Leclef, firt décentrée, ouvrait le score d'un tir puissant (1-0). Les Belges enchaînaient les attaques. Nelen trouvait Struijk qui tirait juste à côté. Sur leur 2e pc, les Belges marquaient leur 2e but. La donneuse Vandermeiren récupérait une balle et tirait (2-0). Quel premier quart sérieux des Belges ! Les Belges n'ont pas été inquiétées. D'ailleurs, Aisling D'Hooghe n'a pas touché la moindre balle.

Deuxième quart temps

Les Red Panthers continuaient leur domination en se créant deux nouvelles occasions en 2 minutes, mais il manquait à chaque fois un stick pour dévier. On jouait depuis 20 minutes et les Anglaises se réveillaient doucement. D'Hooghe repoussait un tir peu dangereux. Après une solide domination des Belges, les échanges s'équilibraient un peu plus.