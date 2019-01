Belgique : Vanasch; Boccard, Luypaert, Van Doren, De Sloover; Kina, Wegnez, de Kerpel; van aubel, Plennevaux, Boon, Puis Poncelet Dockier Meurmans Hendrickx Briels et Cosyns









Valence accueille le premier match de l'histoire de la Pro League. La déception du dernier mondial, l'Espagne, défie les champions du monde, la Belgique. Shane McLeod a dû se passer des services de Cédric Charlier et Felix Denayer qui sont malades. On note l'arrivée de Nicolas Poncelet et Maxime Plennevaux.

A la 3e minute, Gauthier Boccard était le premier à entrer dans le cercle, mais il ne pouvait toucher le flick.Vanasch s'interposait déjà à la 6e minute sur un centre venu de la droite et touché par Iglesias. Les Belges laissaient le soin aux Espagnols de dominer le jeu. Florent van AUbel lançait un contre via De Kerpel qui tentait une passe transversale. Les passes n'aboutissaient pas dans les rangs belges. Antoine Kina se rapprochait du cercle à la 12e minute. Tanguy Cosyns héritait de la première occasion à la 12e minute, mais son tir n'était pas cadré. La fin du quart était à l'avantage des Belges sans qu'un but ne tombe.