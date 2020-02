La Belgique rencontre l'Inde en Pro league, suivez la rencontre en direct!

Inde: Pathak; Rohidas, H. Singh, Kumar, J. Singh; M; Singh, Prasad, Sharma; D. Singh, M. Singh, Kumar Pal; ensuite P. Singh, K; Singh, H, Singh, G. Singh, Upadhyay, R. Singh

Belgique: Vanasch; Boccard, Van Doren, De Sloover, Hendrickx; Gougnard, Wegnez, Kina; Briels, De Kerpel, Van Aubel; L; Van Doren, Dohmen, Dockier, Meurmans, Luypaert, Boon et Cosyns

Les arbitres: D. Tomlinson et C. Van Bunge

Les buts: 2éme M. Singh (1-0)

Les cartes vertes: 13ème H. Singh





Premier quart-temps (1-0)

Les Red Lions avaient la première occasion mais cela ne rentrait pas, Briels plaçait à côté. Dans l'autre sens, Maandeep Singh ouvrait le score. Les Red Lions réagissaient rapidement et obtenaient une succession de 4 pc. Le dernier était sleepé par Hendrickx à côté. Sur l'une des phases, les Belges perdaient l'appel à la vidéo. Les Indiens faisaient bien circuler la balle. Mais La Belgique devait réagir et obtenait un nouveau pc. L'Inde perdait son appel à la vidéo en contestant la décision. Les deux équipes devaient faire sans la vidéo après un quart-temps. Boon le jouait sur Pathak. Boccard sauvait les meubles derrières en sortant une passe de H. Singh. Grosse possibilité pour la Belgique après un débordement de Meurmans qui centre au point de stroke pour Cosyns qui tirait sur le gardien. Un pc était sifflé. Boon visait la lucarne droite mais Pathak sortait du gant. Le premier quart se terminait avec un but d'avance pour l'Inde. Les Red Lions ont eu beaucoup de possibilités pour marquer, avec déjà 6 pc, 8 tirs au but à 2 et 13 entrées dans le cercle adverse contre 3 pour l'Inde.

Deuxième quart-temps (1-0)

Les Red Lions jouent dans la moitié adverse. Van Doren percute et tir vers le but. La balle est dégagée dangereusement par le gardien. Nouveau pc pour la Belgique. Hendrickx le tire, le gardien écarte le danger du pied. Les Indiens peuvent se dégager.