Premier quart-temps : 0-0





La première occasion est belge, mais la défense allemande se dégage de justesse. Après trois minutes, Mats Grambusch marque mais Sebastien Dockier demande la vidéo, qui montre que le joueur allemand a touché le stick de "Cow-Boy" en premier, et donc le but est annulé. La balle voyage rapidement d'un camp à l'autre Un joli rush de Wellen est finalement stoppé au terme d'une longue course par Van Doren. Un tir en tête de cercle de Herzbruch file à côté puis, sur le contre, Charlier se heurte à Walter. En fin de quart-temps, une reprise de Boon menace à son tour Walter.





Deuxième quart-temps : 0-3





La température est tombée à 18° à Krefeld, un temps plus ou moins idéal pour la pratique du hockey. Les Belges mettent un peu plus la pression en début de quart-temps. Mais sur contre-attaque (18e) Mats Grambusch envoie un obus d'un angle trop fermé pour inquiéter Vanasch. A la minute suivante, une montée de Nguyen se termine par un centre-tir à côté du but, trop tendu pour que Fuchs puisse le reprendre.

A la 20e, Gougnard force un premier pc belge. Hendrickx, le titulaire habituel, est sur le terrain et fait valoir sa force de frappe (0-1). Ce but énerve quelque peu les Allemands et les Belges en profitent pour enfoncer le clou : bel effort transversal de Tom Boon et somptueuse reprise en revers de Dockier (0-2). Les Allemands réagissent avec un pc de Fuchs que Van Doren dévie via la transversale. Nos voisins de l'Est insistent, mais sans plus menacer le but belge. Oruz hérite d'une carte verte (seulement !) pour une agression sur Charlier. Il s'en tire bien. En fin de mi-temps, De Kerpel centre dangereusement mais Dohmen ne lit pas bien pas l'effort de son coéquipier. Qu'à cela ne tienne, à quelques secondes du repos, Antoine Kina contourne la défense et son centre est converti par Dockier qui coupe la trajectoire (0-3).





Allemagne : Walter, M. Grambusch, Häner, Oruz, Herzbruch, Zwicker, Müller, Heinrichs, Miltkau, Fürk, Fuchs, puis T. Grambusch, Wellen, Nguyen, Linnekogel, Bosserhoff et Hellwig.





Belgique : Vanasch, Hendrickx, Luypaert, Van Doren, Stockbroekx, Wegnez, Kina, Gougnard, Plennevaux, Boon, Dockier, puis Charlier, Dohmen, Denayer, Cosyns, Boccard et De Kerpel.





Arbitres : MM. R. Prasad (Ind) et C. van Bunge (Hol).





Carte verte : 28e Oruz





Les buts : 20e Hendrickx sur pc (0-1); 22e Dockier (0-2); 30e Dockier (0-3).