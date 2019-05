FIH Pro League

Angleterre - Belgique 0-4

Angleterre: Gibson; Willars, Ames, Forsyth, Martin, Sloan, Ward, Roper, Dixon, Creed, Condon ; Puis Waller, Gall, Sorsby, Smith, Calnan, Wallace

Belgique: Vanasch; Boccard, De Sloover, Luypaert, Hendrickx; de Kerpel, Kina, Wegnez; Boon, Dockier, Charlier, Puis Dohmen, van Aubel, Briels, Meurmans, Poncelet

Les arbitres: MM. F. Vazquez et J. van 't Hek

Cartes vertes: 34e De Sloover, 44e Boccard

Les buts: 13e van Aubel (0-1), 39e Dohmen sur suite de pc (0-2), 43e Briels (0-3), 56e Dohmen (0-4)





Les Red Lions sont invaincus en Pro League. Ils se rendent à Londres sur un terrain qui ne leur rappelle pas de bons souvenirs. Le dernier duel remonte à Bhubaneswar. Les Belges avaient battu en demi-finale 6-0 les Anglais.





Premier quart temps (0-1)

Les Belges jouent avec un maillot blanc et un short rouge alors que les Anglais jouent avec un maillot rouge et un short blanc. Charlier donne le coup d'envoi. De Sloover et Luypaert jouent dans l'axe de la défense. Le press belge est assez haut dès les premières minutes. A la 4e minute, Kina trouvait De Kerpel qui centrait vers Boon. Sur un contre, Roper partait seul et cadrait un tir arrêté par Vanasch. Dohmen offrait un bon centre qui n'était pas exploité. Boon espérait un pc à la 12e minute. Sur une récupération de Tom Boon, l'attaquant du Racing offrait un caviar à Florent van Aubel. Le tir du Gantois était propre et touché par le remplaçant de Pinner (0-1). Avant la fin de ce premier quart temps dominé par les Belges, le geste défensif d'Hendrickx était nécessaire à la 14e minute. Gougnard n'est toujours pas monté sur le terrain.

Deuxième quart temps (0-1)

Florent van Aubel était proche du doublé, mais il touchait pas la balle devant le but vide. Sa vue était masquée. Meurmans gardait le zéro à l'arrière en évitant le tir de Ward qui aurait fait mal. A la 21e minute, Wegnez obtenait le premier pc. La video, demandée par les Britanniques, mettait du temps à livrer son verdict. La video annulait la décision. Dans ce deuxième quart, les Red Lions prenaient de plus en plus de poids dans le jeu. En embuscade, Calnan tirait entre les guêtres de Vanasch qui avait le réflexe de stopper ce tir puissant. Malgré ce but de retard, les Britanniques ne cherchaient pas à presser haut. Calnan tirait encore, mais la balle n'était pas cadrée. Boon l'imitait, mais Gibson arrêtait le tir. On note les deux petits ponts de Boon. Boon, très en évidence en première mi-temps, trouvait dans le cercle Dockier qui ne réussissait pas à tirer. Dans le deuxième quart, les Britanniques ont cherché la faille dans la défense belge sans la trouver. La défense des Red Lions a été impeccable. La fin de mi-temps sonnait déjà sans le moindre pc sifflé. Blessé en finale de l'EHL, Gougnard n'est toujours pas monté ce qui n'a rien de surprenant.

Troisième quart temps (0-3)

Sur une accélération de Wegnez, Charlier ne trouvait pas Boon. Arthur De Sloover prenait une verte à la 34e minute pour une charge fautive. Briels trouvait Charlier qui perdait son stick en pleine course. Pinner s'illustrait face à Wegnez qui avait mis dans le vent 5 Anglais avant de faire un sprint sur un demi-terrain. Hendrickx forçait le premier pc à la 39e minute. Smith ne pouvait pas jouer un flick en destination d'Hendrickx. Dohmen croquait son tir sur le rebond de pc, mais Pinner était surpris. Le sleep était signé Hendrickx. Les Anglais ne parvenaient pas à inquiéter Vanasch jusqu'ici. En l'absence d'Arthur Van Doren, on attendait de voir l'autre Arthur dans le rôle du patron de la défense. Arthur De Sloover était impeccable. A la 43e minute, Wegnez récupérait une balle. Van Aubel trompait Pinner, mais il fallait que Briels la pousse dans le but (0-3). Vanasch maintenait l'avance en arrêtant un gros tir de Calnan à une minute de la fin du 3e quart.

Quatrième quart temps (0-4)

Les Belges ne reculaient toujours pas malgré une avance confortable au score. Charlier croisait trop un tir. La défense belge était très impressionnante. On en oublierait presque le meilleur joueur du monde, Arthur Van Doren était absent. Tout le mérite en revient à Arthur De Sloover. Les minutes s'égrenaient sans que le score ne bouge. Les Belges contrôlaient calmement les débats même s'ils laissaient plus de place aux Anglais. Le rythme tombait de plusieurs crans. A 4 min57, Pinner sortait pour créer le surnombre dans le champ. C'est pourtant les Belges qui gardaient la balle. Dohmen plantait le 4e but. L'arbitre demandait la video lui même. Sur le ralenti, le but devait être accordé. Il le fut. Dohmen signe un doublé. Boon plongeait encore pour empêcher les Anglais de remonter le terrain. Le premier pc anglais était accordé à une minute et 31 secondes. La combinaison amenait un petit cafouillage et un 2e pc. Après un moment de confusion, le pc était joué. Vanasch stoppait le sleep de Ward. Les Anglais demandaient la video dans ce match qui n'en finissait pas. Les Anglais espéraient une faute de Luypaert, mais le défenseur du Brax était impeccable au rebond. Les Anglais perdaient leur recours à la video. Dohmen envoyait un tir en revers dans les nuages alors que le but était vide.

Tom Boon a été élu homme du match.