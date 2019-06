Les équipes nationales de hockey messieurs et dames disputent contre l'Argentine leur dernier match de la phase régulière de la Pro League, dimanche à Wilrijk.

Les Red Lions, champions du monde et N.1 mondiaux, ouvriront l'après-midi (13h30) face aux champions olympiques de Rio, 4es à la FIH et au classement de la compétition. Les Red Panthers, 13es mondiales, et 5es de cette Pro League, enchaîneront elles à partir de 15h30 face aux "Leonas", 4es mondiales et 2es de ce nouveau championnat. Après la défaite samedi des Pays-Bas face à l'Australie (1-4), les Red Lions sont quasiment assurés de terminer 2es de cette phase régulière derrière l'Australie. Il faudrait qu'ils s'inclinent par plus de 11 buts d'écart face aux Sud-Américains pour céder cette position.

Les Belges ont donc le luxe de choisir leur adversaire en demi-finales du Final Four qui se jouera dans une semaine à Amstelveen: les Pays-Bas en cas de victoire contre les champions olympiques argentins, ou à nouveau les "Leones" si d'aventure les hommes de Shane McLeod devaient s'incliner ou partager face à l'Argentine dimanche.

Les Red Panthers, éliminées de la course au Final Four bouclent leur parcours contre l'Argentine (FIH 2) avec l'espoir de terminer sur une bonne note et conserver si possible la 5e place afin de récolter un maximum de points au classement mondial et ainsi hériter d'un adversaire moins bien côté lors de leur double match de qualification olympique en novembre prochain.