Belgique - Pays-Bas

Belgique : D'Hooghe; Puvrez, Vanden Borre, Hillewaert, Fobe; Gerniers, Nelen, Leclef, Ballenghien, Weyns, Sinia; Puis Raes, Struijk, Breyne, Duquesne, t'Serstevens, Peeters

Pays-Bas: Veenendaal, Pheninckx, Leurink, de Waard, Jonker, Welten, van Maasakker, van den Assem, Stam, van Geffen, de Goede; Puis Koolen, Verschoor, Zerbo, Veen, Nunnink, Jansen

Les arbitres: Mmes S. Wilson et A. McClean

Carte verte: 50e Ballenghien

Carte jaune:

Les buts: 20e Jansen sur pc (0-1), 41e Zerbo (0-2), 52e Sinia (1-2)





Contexte

Les 11e et 12e matchs de Pro League des Red Panthers seront de loin les plus durs de la campagne. Les Reds sont prêtes à souffrir ce week-end. En 48 heures, elles défient les Pays-Bas à deux reprises : samedi à Wilrijk et dimanche à ’s-Hertogenbosch. Les Oranjes évoluent sur une autre planète, comme l’attestent les 90 % de points pris en Pro League et leur palmarès kilométrique.

Niels Thijssen en profite donc pour faire tourner les effectifs, notamment au niveau des gardiennes. Au goal, il alignera samedi D’Hooghe et dimanche Sotgiu. Dans le champ, on note les arrivées de la très jeune Breyne et’T Serstevens ainsi que le grand retour tant attendu de Raes qui était blessée depuis des mois. La défense reste assez stable. Après la correction allemande, les Belges tenteront de résister au mieux face aux championnes du monde et d’Europe.Jill Boon et Louise Versavel ne sont pas présentes sur le terrain.

Premier quart temps (0-0)

Ballenghien envoyait la balle dans le cercle à la 4e minute, mais ce sont bien les Pays-Bas qui contrôlaient le jeu. Aucune occasion n'était à signaler après 5 minutes de jeu. Les Reds se battaient bien. Fobe était propre à la réception d'un premier centre à la 8e minute. Puvrez stoppait Welten. Le premier quart temps se déroulait sans fracas pour les Red Panthers. Les PAys-Bas dominaient, mais elles n'étaient pas mises en danger.

Deuxième quart temps (0-1)

Les Belges tenaient le choc jusqu'à la 20e minute et ce pc concédé par Duquesne. Le sleep de Jansen était dévié dans le but par la première sorteuse, t'Serstevens. Malgré quelques bonnes minutes belges en milieu de quart, les occasions étaient toutes Hollandaises à commencer par cette déviation sur la transversale. Côté belge, on recensait ce tir non-cadré de Ballenghien. Les Red Panthers ont assez bien résisté. Elles n'ont concédé qu'un pc et quelques occasions plus ou moins dangereuses.

Troisième quart temps (0-2)

Struijk centrait à la 33e minute, mais Sinia était trop courte pour mettre son stick. Sur le contre, Welten était dangereuse. La structure belge était de plus en plus affirmée sur le terrain. Hillewaert offrait un 2e pc oranje à cause d'un backstick. D'Hooghe stoppait l'envoi aérien. Les Oranjes ne cherchaient pas à presser à tout prix. Welten manquait le 2e but, mais la balle revenait et l'arbitre accordait le 3e pc pour un kick de Leclef. Van Assem ne trompait par D'Hooghe qui s'était bien couchée. La pression s'accentue dans le cercle de D'Hooghe. Le but était dans l'air. Le break est signé Zerbo et reflète plus la physionomie de la rencontre (0-2). Zerbo cadrait une déviation, mais D'Hooghe sauvait la mise. Dès que les Orajes accélèrent, elles se jouent trop facilement de la structure belge. Les Belges obtenaient leur premier pc à la 45e minute grâce à un bon appel de la video. Fobe cadrait sa frappe, mais la gardienne était sur la trajectoire.

Quatrième quart temps

D'Hooghe anticipait très bien et fermait l'angle pour Jonker qui était seule face à elle. Les Oranjes provoquaient un autre pc sur une faute de Leclef. t'Serstevens sortait impeccablement et bloquait le sleep. Zerbo déviait à côté. Ballenghien prenait une carte verte pour un mouvement de mauvaise humeur avec son stick. Elle s'en sortait bien. Il ne fallait que quelques secondes pour que les Pays-Bas ne forcent un nouveau pc. Sur la phase, le tir était trop haut. Un mouvement entre Sinia et Nelen était magnifique. Sur une récupération de Sinia, Nelen lui rendait la balle. Nelen filait jusqu'au cercle et retrouvait Sinia qui la poussait dansle but (1-2). Le public se réveillait. Hillewaert concédait un énième pc en faveur des Oranjes. La défense des Reds étaient impeccables. La video était demandée pour une faute de Struijk qui était confirmée. Re pc. Struijk sortait bien sur le pc. La fin de match était polluée par des déchets techniques. Les Reds ne parvenaient pas à mettre sous pression les n°1 mondiales. A la 58e minute, Gerniers et Nelen amenaient une bonne balle à Peeters qui était tout de suite encerclée. D'Hooghe sortait un tir de Jonker.

Joueuse du match: Margot Van Geffen

Ambre Ballenghien "Nous avons réalisé une grande performance. C'était un beau challenge. Nous avons proposé un bon hockey et c'est positif pour le futur. C'était très excitant de jouer un tel match face à la première nation mondiale. Nous sommes confiantes pour demain."

Margot Van Geffen : "Nous devons améliorer les basics. Nous n'avons pas eu peur de la Belgique."

Le classement après le match



1. Pays-Bas 11 10 0 1 30 91%

2. Argentine 14 9 4 1 35 83,33%

3. Australie 12 7 2 3 24 66,67%

4. Belgique 11 5 3 3 18 54,5%

5. Allemagne 11 5 2 4 17 51,52%

6. Nlle-Z. 12 5 0 7 15 41,67%

7. G-Bretagne 12 2 3 7 11 30,56%

8. Chine 15 3 2 10 11 24,44%

9. USA 14 1 3 10 7 16,67%



Reste du programme des Belges



Merc 12 juin 18 h 30 Allemagne – Belgique ; Dim 16 juin 16 h 30 Belgique – Nouvelle-Zélande ; Merc 19 juin 18 h 30 Belgique – Australie ; Dim 23 juin 15 h 30 Belgique – Argentine.