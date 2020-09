FIH Pro League dames

Allemagne – Belgique

Allemagne : Kubalski ; Horn, Lorenz, Gräve, Stapenhorst, Müller-Wieland, Altenburg, Maertens, Huse, Grote, Granitzki, Puis

Sur le banc : Oruz, Gablac, Micheel, Hauke, Pieper, Heinz, Sonntag

Belgique : Picard ; Raye, Puvrez, Weyns, Hillewaert; Vandermeiren, Nelen, Englebert, Breyne, Ballenghien, Gerniers, Puis

Sur le banc : Struijk, Sotgiu, Rasir, ‘T Serstevens, Blockmans, Roels, Brasseur

Arbitres : Mmes S. Wilson (Eco) et A. Keogh (Irl)

Carte verte :

Carte jaune :

Le but :

Après la décevante défaite de mardi, les Red Panthers remontent sur le terrain de Dusseldorf avec la ferme intention de poser leur structure de jeu et de bousculer le mécanisme allemand. Mardi, les Danas ont multiplié les entrées de cercle, les tirs et les pc. Sans Sotgiu et Picard, le score aurait été nettement plus catastrophique que 2-0. En phase de reconstruction, les protégées de Niels Thijssen doivent oser jouer de manière plus rapide et verticale. Elles ont les qualités pour développer un tel jeu même si, face à elles, les Allemandes sont redoutables.

Le début de match était assez calme. Les déviations en un temps des milieux allemandes n'offraient pas encore de supériorité numérique dans les 25 de Picard. Les Red Panthers affichaient une volonté à poser leur structure, mais le press allemand était redoutable. Après 5 minutes de jeu, aucune occasion réelle n'était à signaler. Englebert s'offrait une entrée dans le cercle et un tir cadré, mais l'angle était trop réduit pour être dangereux. En sortie de défense, les Reds étaient assez propres. Les Belges poussaient. Un envoi proche du point de stroke était trop croisé. Une belle occasion pour les Reds.