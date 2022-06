Pro League: un festival offensif des Red Panthers face à l’Inde Hockey Thibaut Vinel Raoul Ehren avait profité de ce deuxième match face à l’Inde pour faire encore tourner son effectif. Il a remplacé la gardienne Sotgiu par Piccard et l’attaquante Versavel pour Raye. Pour le reste, le noyau était le même que celui de samedi. C’est la dernière rencontre des Red Panthers avant l’annonce de la sélection pour la Coupe du monde qui sera officialisée mercredi. © Belga

Les Belges ne pouvaient mieux commencer. Sur une percée sur la baseline côté droit, Abi Raye transperçait la défense pour servir Barbare Nelen, seule au 2e poteau. Englebert se faisait plaisir avec un shot en revers en pleine lucarne (2-0). Deux occasions, deux buts. A la 6e minute, Ballenghien était proche du 3-0, mais les Belges obtenaient leur premier pc. Blockmans prenait les deux pc. Sans succès. Sur un beau contre, Ballenghien jouait le rôle de renard des surfaces en touchant une balle entre trois Indiennes. Elle marquait déjà le troisième but à la 7e minute. La video l’annulait car Nelen l’avait touchée du pied.



L’Inde se créait une première occasion sur une erreur d’Hillewaert, mais Brasseur faisait le ménage.

Le premier quart s’achevait avec une verte pour Dhekale et une forte présence des Belges qui rayonnaient. Struijk slalomait jusqu’au point de stroke.



Le deuxième quart reprenait en fanfare. Sur une belle phase collective, Blockmans armait une grosse frappe cadrée. Nelen récupérait en centrait dans le tas. La balle était touchée par Abi Raye (3-0). Dans la foulée, Raye frôlait le quatrième ! On croyait rêver. De Mot déviait une balle juste à côté. Quel festival offensif ! Ekka mettait au tapis Leclef. Le pc était indiscutable. La carte verte aurait pu être jaune. Stéphanie Vanden Borre transformait le pc (4-0).



Sur un contre, Leclef était servie par Vanden Borre. La phase s’achevait par une video pour obtenir le 4e pc. Le sleep de Vanden Borre était dévié par la gardienne. Aisling D’Hooghe déviait un tir en provoquant le premier pc indien à la 29e minute. Gurjit Kaur était contré par la première sorteuse, Michelle Struijk.



La mi-temps reprenait avec un énième coup sur Hélène Brasseur qui se bat comme une panthère sur chaque balle. Elle sortait quelques minutes. L’Inde était remontée avec de meilleures intentions de jeu. Sur un contre, Devi poussait la balle trop loin et ne pouvait tirer dans le cercle. Le cinquième but était un modèle du genre. Vanden Borre remettait la balle en jeu devant son cercle. La balle arrivait chez Gerniers qui centrait pour Ballenghien (5-0). Elles ont remonté tout le terrain sans être dérangées par un stick indien. Dans la foulée, l’Inde profitait d’un petit relâchement pour inscrire leur premier but. Les Belges demandaient la video qui annulait le goal. Leclef balançait un centre sur Dhekale qui sortait quelques minutes. A la 40e minute, l’Inde héritait d’un pc. Picard le sortait.



Alexia ‘T Serstevens se battait bien au début du dernier quart pour amener un centre que Ballenghien ne pouvait dévier. Elle demandait la video pour obtenir un pc. Elle l’obtenait. Blockmans tentait sa chance. Sur le flanc droit cette fois, ‘T Serstevens offrait une autre balle à Ballenghien. Englebert tirait à son tour. Les Belges se retrouvaient à neuf à la suite des cartes de De Mot et Leclef. Le dernier pc indien d'Ekka filait à côté.



Au classement, elles se rapprochent de la 4e place à la suite du double carton face à l’Inde.



Le week-end prochain, les Red Panthers joueront à Londres deux matchs de Pro League. Mercredi, la sélection des 18 (+2 réservistes) sera dévoilée.



Belgique – Inde 5-0 Belgique : Picard ; Brasseur, Puvrez, Vanden Borre, Hillewaert ; Englebert, Vandermeiren, Struijk, Nelen ; ‘T Serstevens, Raye ; puis De Mot, Blockmans, Gerniers, Rasir, Ballenghien, Leclef, D’Hooghe

Inde : Savita ; G. Kaur, Ekka, Pradhan, Neha ; Monika, Tete, N. Kaur, Katariya, Lalremsiami, Jyoti ; puis Dhekale, Navn. Kaur, Nisha, Devi, Sonika, Kumari, Kharibam

Arbitres : Mmes M. Meister et H. Harrison

Cartes vertes : 13e Dhekale, 22e Ekka, 55e De Mot

Carte jaune : 56e Leclef

Les buts : 1re Nelen (1-0) , 3e Englebert (2-0), 18e Raye csc (3-0), 22e Vanden Borre sur pc (4-0), 37e Ballenghien (5-0)

Penalty corner: Belgique (1/5) et Inde (0/3)