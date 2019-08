Si les Red Lions sont déjà qualifiés, les Red Panthers, elles, devront encore passer quelques étapes avant de se rendre aux JO de Tokyo.

Elles devront passer par 2 matches de barrage pour y arriver. Ils auront lieu en un seul week-end, contre la même équipe.

Qui affrontera les Red Panthers?

Une fois que le nouveau classement mondial sera connu, les 14 équipes les mieux classées et n'étant pas encore qualifiées pour les JO auront une chance de décrocher leur précieux pass. Les gagnants de ces matches de barrages gagneront en effet une des 7 places qualificatives pour Tokyo 2020.

Comment se fera le tirage au sort?

Le 9 septembre à midi, le CEO de la Fédération Internationale de Hockey (FIH) fera un tirage au sort selon les principes décrits ci-dessous :

- pot 1 : les 3 équipes les mieux classées des 14 / pot 2 : les 3 équipes les moins bien classées des 14 / pot 3 : les équipes classées de 4 à 7 des 14 / pot 4 : les équipes classées de 8 à 11 des 14. Chaque équipe du pot 1 jouera deux matchs de barrages contre une équipe du pot 2. Chaque équipe du pot 3 jouera deux matchs de barrages contre une équipe du pot 4. Les 2 matchs de barrage se joueront tous les deux en un w-e sur le terrain de l’équipe la mieux classées des deux (pot 1 ou pot 3).

Selon les calculs de la fédération belge de hockey publiés via un communiqué de presse, les Red Panthers se trouveront dans le pot 4, avec en face d’elles dans le pot 3, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Inde et la Chine. Si la Nouvelle-Zélande devait gagner la Coupe d’Océanie, celle-ci passerait dans le pot 2 et serait remplacée dans le pot 3 par l’Espagne.