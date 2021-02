Le Néerlandais Raoul Ehren a succédé à son compatriote Niels Thijssen à la tête des Red Panthers en décembre 2020. À l'origine, une collaboration à court terme a été convenue jusqu'aux Championnats d'Europe qui se dérouleront à Amstelveen en juin de cette année. Entre-temps, ce contrat a été prolongé d'au moins un an, jusqu'à la Coupe du monde qui se jouera du 1er au 17 juillet 2022 en Espagne et aux Pays-Bas.

Jusqu'à la fin de la saison en cours, Raoul continuera également à coacher l'équipe féminine de Den Bosch (P-B). Hier, il a informé son club qu'il se retirerait à la fin de la saison pour devenir coach à plein temps de l'équipe nationale belge. Depuis sa nomination en décembre, les Red Panthers ont disputé cinq matches amicaux. A Valence en décembre elles ont gagné deux fois et fait un nul contre l'Espagne (1-2, 1-5 et 2-2). Et le week-end dernier, les Belges ont joué à Mannheim contre l'Allemagne, le numéro 3 mondial. Le premier match s'est soldé par une brillante victoire 1-4, le second par une défaite de justesse 2-1.

Le plus important reste que Raoul Ehren voit le potentiel d'une équipe qui est promise à de belles années.