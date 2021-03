Les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, se sont imposés 2-0 (mi-temps: 0-0) face à la Grande-Bretagne lors d'un second match amical contre la 9e nation mondiale, jeudi, sur le terrain de la Wilrijkseplein, à Anvers.

Tom Boon et Nicolas De Kerpel ont inscrit les deux buts de la rencontre disputée à huis clos. Contrairement à la première rencontre de mardi, lorsque les champions du monde et d'Europe avaient rapidement trouvé l'ouverture pour se défaire 5-1 des Britanniques, ils ont cette fois dû attendre le 4e et dernier quart-temps pour voir Tom Boon ouvrir le score d'une déviation (52e). Nicolas De Kerpel a doublé l'avance à 2 minutes du terme alors que le gardien britannique avait laissé sa place à un 11e joueur de champ (58e).

Les Belges, N.1 mondiaux et leader de la Hockey Pro League, préparent les deux grands objectifs de leur saison: les championnats d'Europe d'Amsterdam (4-13 juin) et les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-7 août).