Raoul Ehren a dévoilé mercredi sa liste de 18 joueuses et de 2 réservistes pour la Coupe du monde de hockey féminin, disputée du 1er au 17 juillet à Terrassa, en Espagne, et à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Le sélectionneur néerlandais des Red Panthers a dû faire de nombreux choix, lui qui a travaillé avec un groupe de 25 joueuses lors des six derniers matches de Hockey Pro League. "Faire cette sélection a été très compliqué. Mais nous avons fait nos choix pour avoir le meilleur groupe possible", a assuré Raoul Ehren en conférence de presse. Dans le but, le sélectionneur a opté pour le duo Aisling D'Hooghe - Elena Sotgiu alors qu'Elodie Picard n'est pas reprise.

En défense, Helene Brasseur, Lucie Breyne, Lien Hilewaert, Emma Puvrez et Stephanie Vanden Borre sont sélectionnées.

Charlotte Englebert, Pauline Leclef, Barbara Nelen et Justine Rasir joueront au milieu du jeu. Ehren a aussi repris les attaquantes Michelle Struijk, Judith Vandermeiren, Ambre Ballenghien, France De Mot, Alix Gerniers, Alexia 't Serstevens et Louise Versavel. "Beaucoup d'entre elles peuvent jouer au milieu également", a insisté Raoul Ehren, ravi de pouvoir compter sur une équipe polyvalente.

Tiphaine Duquesne et Abigail Raye sont les deux réservistes. Le coach pourra faire appel à elles en cas de blessure. Ce changement sera définitif, contrairement à ce que les Red Lions ont pu faire à Tokyo par exemple.

Le groupe entier, avec les deux réservistes, partira jeudi pour Londres, où les Red Panthers défieront l'Angleterre à deux reprises, les 18 et 19 juin, lors de rencontres de Hockey Pro League.

Versée dans le groupe D du Mondial, qui se jouera sur le gazon du stade olympique de Terrassa, aux alentours de Barcelone, la Belgique débutera sa compétition le 3 juillet (15h) par un duel contre l'Afrique du Sud. Les Red Panthers enchaineront ensuite contre l'Australie, l'épouvantail du groupe, le 5 juillet (21h) et défieront enfin le Japon le 7 juillet (18h).

Les Red Panthers, médaillées de bronze au dernier Euro 2021, devront terminer à la première place de leur poule pour se qualifier pour les quarts de finale et ainsi éviter les cross-overs, réservés aux 2e et 3e des groupes. Le 2e du groupe D affrontera le 3e du groupe A, composé des Pays-Bas, tenants du titre et premiers au ranking FIH, de l'Allemagne (FIH 5), de l'Irlande (FIH 12) et du Chili (FIH 17). Le 3e du groupe D jouera contre le 2e du groupe A, dont les rencontres seront disputées au Wagener Stadion d'Amstelveen, dans la banlieue d'Amsterdam.