Pourtant, ce dimanche 1er décembre est prévu la 9e journée de DH. Pour l'heure, aucune remise officielle n'est annoncée, mais, selon les prévisions de l'IRM, il est hautement probable que le gel interdise la pratique du hockey ce dimanche. On se dirige vers une remise (générale?) ce qui ne simplifiera pas l'agenda de 2020. On se souvient que l'an passé l'ARBH avait annoncé une remise un peu trop tôt alors que tous les matches auraient pu avoir lieu. Il faudra attendre vendredi voire samedi pour avoir des précisions météorologiques plus précises.