Les hockeyeurs et hockeyeuses belges croiseront à nouveau le stick dimanche après une interruption d'exactement un mois en raison de la 2e vague de Covid-19. Une reprise programmée sur 5 journées (+ quelques rencontres de rattrapage) et réservée uniquement aux divisions d'honneur messieurs et dames, avec comme objectif principal de terminer la phase initiale du championnat, soit 13 rencontres aller pour chaque club. La clôture de ce 1er tour permettra aux 8 premières équipes classées de se disputer en 2021 l'accès aux demi-finales tandis que les 6 autres tenteront d'éviter la dégradation.

La poursuite des deux championnats (m/d), autorisée le 10 novembre par les autorités compétentes, ne s'effectuera que sous conditions: une organisation des matchs et des entraînements à huis clos, des tests antigéniques hebdomadaires pour les joueurs et leur encadrements, d'importantes mesures de distanciation obligatoires, ainsi que la fermeture des vestiaires et clubs-houses.

Alors qu'ils n'ont eu qu'une dizaine de jours pour se remettre dans le bain, les joueurs de la Belgian Men Hockey League abordent donc dès ce week-end un virage important en vue de la qualification pour le top 8, toujours convoitée par 12 des 14 équipes en lice. Si l'Orée, leader au moment de l'interruption, la Gantoise, le Waterloo Ducks, le Léopold et dans une moindre mesure Louvain ne doivent pas trop se faire du souci pour leur qualification, l'écart entre le Beerschot (6e avec 13 points et un match de moins) et le Racing (12e avec 6 points mais 2 matchs de moins) laisse aux 7 autres équipes l'espoir de pouvoir se battre pour le 2e tour du haut. Les Liégeois de l'Old Club et Namur, toujours sans aucun point à leur actif, ont déjà les yeux rivés sur la lutte pour le maintien.

Au programme de ce week-end (15h30) figurent notamment deux duels majeurs: le Léopold (4e) qui reçoit la visite du Dragons (7e) et les leaders woluwéens qui tenteront de maintenir leur position de tête en accueillant le Waterloo Ducks (3e). Un double week-end (28-29/11) attend ensuite les joueurs de DH, avant une journée de rattrapage planifiée le jeudi 3 décembre pour 6 clubs.