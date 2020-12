Serge Pilet réagit au départ de Niels Thijssen des Red Panthers : "Nous étions convaincus qu'il avait les qualités pour mener sa mission" Hockey Thibaut Vinel © BELGA

J e sens qu’il est temps pour moi de tourner cette page importante, d’à nouveau passer plus de temps avec ma famille et de partir à la recherche de nouveaux rêves." Le projet des Red Panthers ne faisait plus rêver Niels Thijssen, qui a remis sa démission avec effet immédiat. Samedi, il a annoncé la nouvelle au High Performer Manager, Adam Commens.