Shane McLeod n'abandonnera pas les Red Lions avant les JO de 2021

Shane McLeod incarne la pierre angulaire de la réussite belge. Le sorcier néo-zélandais était venu au chevet de Reds en crise en octobre 2015. En 10 mois, il avait effacé le naufrage de l’Euro 2015 (5e) pour les propulser en finale des JO. Contractuellement, il arrivait au bout de son parcours au soir des JO de Tokyo 2020. Il avait émis la volonté de prendre une année sabbatique.



“Au cours des 4 dernières années, j’ai travaillé, comme tous les autres joueurs et membres du staff vers un objectif, les Jeux olympiques de Tokyo”, nous confiait Shane McLeod. “C’est toujours le cas. J’avais prévu de prendre une pause après les Jeux Olympiques. Mais, mon contrat devra être renouvelé par la fédération si elle pense que c’est la meilleure option pour l’équipe.”



Marc Coudron est prêt à reconduire son entraîneur. “Nous avons besoin du meilleur staff et de la meilleure équipe. Nous avons le meilleur staff pour le moment”, expliquait le président de l’ARBH qui ne voulait rien confirmer de manière précoce. Shane McLeod sera plus que probablement l’entraîneur des Belges un an de plus. Michel van den Heuvel, qui était pressenti pour lui succéder, devra encore patienter 12 mois.



L’ARBH temporise. “Nous n’avons rien annoncé", rappelle Marc Coudron. ‘Nous discutons avec des candidats. Nous sommes en stand by. Je ne vois aucune urgence absolue.”