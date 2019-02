En remportant 1-4 son 4e et dernier match en déplacement de sa première partie de campagne de Pro League, l'équipe nationale belge messieurs de hockey a réussi une première de son histoire: battre l'Australie sur ses terres.

"Totaliser 9 points sur 12 à l'extérieur n'est pas chose facile, on ne peut qu'être ravi de ce début de Hockey Pro League", a commenté Shane McLeod, le coach des Red Lions. "On a connu de très bons moments lors de ces quatre matchs d'ouverture. Ce fut très plaisant de voir notre attitude contre l'Argentine, mais notre meilleur match fut sans doute face à l'Australie ce dimanche. Et c'était bien le but de terminer ainsi cette première partie de compétition. Les trois autres matchs devaient servir de tremplin pour ce duel de prestige contre les anciens champions du monde", a ajouté McLeod, optimiste pour la suite de la saison. "On ne doit pas oublier que début avril nous pourrons à nouveau compter sur Simon Gougnard, John-John Dohmen et Manu Stockbroekx. Maxime Plennevaux a également fait une entrée remarquée avec les Lions qui disposeront d'un petit break durant le mois de février. Ils seront uniquement à disposition de leurs clubs, avant de reprendre début mars les entraînements de manière progressive pour être à nouveau prêts début avril."