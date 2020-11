Les Red Lions ont achevé leur année en signant une fin de match spectaculaire face au voisin des Pays-Bas. Longtemps menés au score, ils ont profité d’un smash de Plennevaux, d’un tir dos au but de van Aubel, d’un 2e pc d’Hendrickx pour offrir au score une allure spectaculaire comme le fut le dernier quart-temps. Lors des shoot out, Loic Van Doren a parfaitement remplacé Vanasch pendant que Gougnard, van Aubel et Cosyns effaçaient le 0 sur 5 en Allemagne.

