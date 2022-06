Simon Gougnard est du genre à avoir la bougeotte. Hockeyeur au Dragons et au sein de l’équipe nationale belge, le Nivellois a récemment lancé sa start-up dans le "well-being" (bien-être) après avoir étudié l’économie aux Pays-Bas puis en Belgique. Aussi présent aux côtés de son frère dans une franchise bruxelloise de Poké House et chez Energy Lab, le Red Lion n’en oublie pas pour autant son activité principale : le hockey.

Après la difficile non-qualification de son club pour les playoffs du championnat de Belgique, Simon Gougnard a le regard tourné vers le début de l’année prochaine et la Coupe du monde en Inde, en janvier 2023. Une compétition qu’il a déjà gagnée avec l’équipe nationale (en 2018) au même titre que l’Euro (2019) et les Jeux olympiques (2020), l’été dernier. Sur le toit du monde après leur victoire contre les Pays-Bas à Tokyo, Gougnard et les Red Lions sont ensuite redescendus de leur petit nuage. Avec les doutes, les interrogations et la recherche de motivation pour repartir vers l’avant.



