Je sens qu’il est temps pour moi de tourner cette page importante, d’à nouveau passer plus de temps avec ma famille et de partir à la recherche de nouveaux rêves." Le projet des Red Panthers ne faisait plus rêver Niels Thijssen qui a remis sa démission avec effet immédiat. Samedi, il a annoncé la nouvelle au High Performer Manager Adam Commens.

Dimanche, le secrétaire général Serge Pilet s’est entretenu avec lui. "Sa décision m’a surpris", nous explique Serge Pilet. "Nous avions analysé en profondeur la situation il y a un an à la suite de la non-qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Nous étions convaincus qu’il avait les qualités pour mener cette mission." Le board devait refaire un point en juin à l’issue des championnats d’Europe.