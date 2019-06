Enfin ! En battant l’Australie, les Red Panthers ont mis fin à une série de 0 sur 15 en transformant leur seul pc via une déviation d’Ambre Ballenghien. Ce but rapporte trois points qui consolident leur 5e place en Pro League. "Si nous terminons à cette position, nous prenons 25 points de plus, confirme Niels Thijssen. Il est trop tôt pour calculer. Il faut que l’Inde ne performe pas en FIH Series Finals. Ensuite, nous devrons réussir nos championnats d’Europe et voir les résultats de nos adversaires."

Seule certitude, les Red Panthers ont livré un match plein sur le plan défensif face à la 3e nation mondiale. "Nous avions beaucoup discuté de notre structure défensive, confirme Tiphaine Duquesne. Nous avons toutes réalisé notre boulot défensif. Face à la Nouvelle-Zélande, nous n’avions pas été aussi structurées."

Après avoir dominé la première période sans provoquer de réelles occasions, le noyau de Niels Thijssen a cédé du terrain durant le 3e quart afin de cueillir la victoire sur leur seul pc du match à 7 minutes de la fin. "La 5e place se dessine", reprend Duquesne. Il reste encore tout à jouer."

Dimanche , la campagne de Pro League s’achèvera avec la réception de l’Argentine alors que la Nouvelle-Zélande, qui totalise 3 points de moins (18) se rendra en Grande-Bretagne. "Nous ne miserons pas sur une défaite de la Nouvelle-Zélande", conclut Duquesne qui ne manque pas d’ambition.